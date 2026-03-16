İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, İlber Ortaylı'nın ölümüyle yasa boğuldu.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, 1 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi görmüş ardından da entübe edilmişti.

Ortaylı, entübe edildikten kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti.

Duayen tarihçi için bugün, Galatasaray Üniversitesi'nde sabah saatlerinde tören düzenlendi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenazesi ardından da Fatih Camii'ne getirildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Cami çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılırken çevrede güvenlik önlemi alındı.

Cenazeye katılmak isteyenler erken saatlerde Fatih Camii'ne geldi. Fatih Camii ve çevresi havadan görüntülendi.

Ortaylı'nın fotoğrafı, cami avlusunda musalla taşının yakınına yerleştirildi.

Cami yakınında park halinde bulunan araçlar ise sürücülerine bilgi verilerek çekildi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Fatih Camii ve çevresi havadan görüntülenirken cenaze töreni nedeniyle bazı yollar, trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde, ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Ortaylı, cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi.

HALİL İNALCIK'IN YANINA DEFNEDİLDİ

Ortaylı, bir diğer 'hocaların hocası' olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yanına defnedildi.