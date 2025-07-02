İletişim Başkanı Altun'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Saraçhane'deki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DOĞRUDAN MİLLETİN İRADESİYLE SEÇİLMİŞ BİR DEVLET BAŞKANIDIR"

CHP Genel Başkanı Özel'in, aziz milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadelerinin, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneği olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik 'cunta başkanı' gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir. Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi 'siyasi muhalefet' saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır."

"HERKES, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERMELİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilişkin yargı süreçlerinin bağımsız mahkemeler eliyle yürütüldüğünü belirten Altun, şu ifadeleri kullandı: