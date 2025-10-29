İlham Aliyev'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü...

Ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJI İLETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı iletti.

İlham Aliyev mesajında, Türkiye'nin her başarısına sevindiklerini ve büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

"TÜRK HALKINI TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye'nin her alanda yeni zirvelere ulaştığını belirten Aliyev, mesajında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizleri ve şahsınızda tüm Türk halkını tebrik ediyor, en içten ve en iyi dileklerimi iletiyorum.

Uyguladığınız ileri görüşlü ve kararlı politikanın bir sonucu olarak, Türkiye bugün her alanda yeni zirvelere ulaşıyor, büyük başarılara imza atıyor ve uluslararası ilişkilerde söz sahibi, güçlü ve kudretli bir devlet olarak tanınıyor."

"KARDEŞ ÜLKENİN HER BAŞARISINA SEVİNİYORUZ"

Küresel dünyada ve bölgede yaşanan süreçlerdeki aktif ve ilkeli duruşu, barış ve istikrarı tesis etme çabaları, Türkiye'ye dünyada büyük bir nüfuz ve güven kazandırmıştır. Kardeş ülkenin her başarısına seviniyor ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz.

"DEVLETLERARASI İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN DERİNLEŞİYOR"

İki ülke halklarının sarsılmaz iradesine ve 'bir millet, iki devlet' ilkesine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefiklik düzeyine yükseltilen devletlerarası ilişkilerimizin her geçen gün derinleşip yeni içerikler kazanması, güçlü siyasi irademizin ve istikrarlı ortak çabalarımızın parlak bir ifadesidir.

Bugün dünyada eşi benzeri olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, birliği ve ittifakı, aynı zamanda bölgede barış, güvenlik, refah ve iş birliğine hizmet eden önemli bir unsurdur."

MESAJINDA TDT ZİRVESİ'NE DE DEĞİNDİ

Ekim ayı başlarında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12'nci Zirvesi'ne katılmak üzere Gebele'ye yaptığınız ziyareti en hoş izlenimlerle hatırlıyorum.



Türk dünyasının birliği ve TDT'nin uluslararası arenada itibarının artırılması yönündeki kararlı faaliyetlerinizi özellikle belirtmek isterim.

"ORTAK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİMİZDEN EMİNİM"

"Sağlam temeller üzerine inşa edilmiş kardeşlik ilişkilerimizi ve verimli iş birliğimizi halklarımızın iradesi doğrultusunda daha da genişletmek ve derinleştirmek için ortak çabalarımızı sürdüreceğimizden eminim.

Böylesine anlamlı bir günde, sizlere sağlık, mutluluk, devlet faaliyetlerinizde başarılar, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkına daimi huzur, refah ve esenlikler diliyorum.