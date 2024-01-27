İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi hem aday gösterilmedi hem de istifa etti CHP ilçe kongresinde değişim çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday gösterilmemesinin ardından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçim havasına girdi...

Bu kapsamda da partilerin aday belirleme ve duyurma süreci de tüm hızıyla devam ediyor.

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin adaylarını belirleme süreci ise siyaset eranasını iyice hareketlendirdi.

En fazla hareketlilik ve gerginlik Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanıyor...

İlgezdi'den istifa açıklaması

Yerel seçimler için aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP'de herkesin dikkatini çeken bir gelişme yaşandı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

"Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor"

Sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyuran Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.



Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum.

İmamoğlu'nun tepkisini çeken konuşma sonrası adaylık hayal oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir." dedi.

CHP'de aday belirleme sürecinde söz sahibi olan ve partideki dengeleri elinde tutan Ekrem İmamoğlu'na söylediği sözler sonrası İlgezdi, yeniden aday gösterilmedi.

İlgezdi'nin adaylık sürecine İmamoğlu tarafından "red" verilmiş oldu.

"Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun?"

Değişimden bahseden İmamoğlu hakkında konuşan İlgezdi şu ifadeleri kullandı;

Günlerdir televizyonları açıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel televizyonda bunları izliyoruz. Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel seçimlere 8 ay kala bu handikabın içine sokmaya hakkı yok. Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na Belediye Başkanları Toplantısı’nda sordum.



Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi kuran, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani 'Sen git Kemal, ben geliyorum’ diyen parti değildi.

"Kemal sen kalk ben geliyorum’ diyen bir kadro ayağa kalktı partide"