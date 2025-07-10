İmamoğlu'nun diplomasının iptali için suç duyurusunda bulunan genç konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata ve YÖK kararlarına uygun olmadığı gerekçesiyle geçersiz kabul edildi.

İmamoğlu'nu ihbar eden kişi ise bir üniversite öğrencisi oldu.

DURUMU ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Ankara'da yaşayan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ozan Özcan, bir gazetede Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin haberi okumasının ardından durumu araştırmaya başladı.

Araştırmaları esnasında YÖK denkliğinin Girne Amerikan Üniversitesi'ne 1993 yılında verildiğini fark eden Özcan, İmamoğlu'nun bu tarihten önce geçiş yaptığını gördü.

'EVRAKTA SAHTECİLİK' SUÇLAMASI

Bunun üzerine Özcan, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş sürecinde 'evrakta sahtecilik' yaptığı şüphesiyle 20 Şubat 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özcan'ın şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamenin yeniden hazırlanmasının ardından Özcan, açıklamalarda bulundu.

"MUTLUYUM"

İlk günden beri haklı olduğunu bildiğini aktaran Ozan Özcan, yaptığı araştırmalar doğrultusunda suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek, "Zaten benim suç duyurusunda bulunduğum dilekçede 1990 yılında Girne Amerika Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı yazıyordu.

Ama 1993 yılında denkliği alınmıştı. Bu konuda da Ekrem İmamoğlu, Girne Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla evrakta sahtecilik yaparak geçiş yapıyor. Aynı zamanda kontenjan artışında usulsüzlük var. Bu tarz kontenjan erken sonlandırılıyor. Bu şekilde usulsüzlük yaparak geçiş yapmış. Savcılık da şimdi iddianameyi düzenledi. Mutluyum" diye konuştu.

"TEHDİTLER HALA DEVAM EDİYOR"

Hala tehditler aldığını kaydeden Özcan, birkaç tanesini sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, "Direkt İBB'nin sosyal medya ekibinden birkaç kişi de tehdit etti. Bu şekilde tehditler devam ediyor. Ama ben de aynı şekilde avukatımla beraber o arkadaşlar hakkında suç duyurusunda bulundum.

Silahlı değildi bu son tehdit. Onda da işte 'Murat Ongun'a bunları yapmayacaktın. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım' falan filan. Bu şekilde tehditler oldu. Onda da zaten suç duyurusunda bulundum" açıklamasında bulundu.

"İNŞALLAH BU YANLIŞTAN DÖNERLER"

Suç duyurusundan sonra eleştirenlerin de, destek çıkanların da çok olduğunu ifade eden Özcan, "Taraf olmaktan ziyade hakikaten haklının yanında duran çok kişi vardı. Eleştirenler de zaten o dönem eyleme katılanlar. Hala da eylemler devam ediyor. Haftada bir falan buluşuyorlar herhalde. Diyecek bir şey yok zaten. Üniversiteli arkadaşlar zaten toplanıyor.

Ben onların da hakkını korudum bakınca, çünkü onlar dirsek çürüterek o diplomayı alacaklar ama Ekrem İmamoğlu evrakta sahtecilik yaparak, hile hurdaya bulaşarak bu şekilde diploma almış. İnşallah bu yanlıştan dönerler" dedi.

"BENİM İÇİN ZAFER OLACAK"

Üzerinden 20 yıl geçtiği için cezai işlem olmayacağını ama diploma iptali olacağını dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

Çünkü diploma kazanılmış hak olarak geçmiyor diye biliyorum ben. Diploma iptali benim için bir zafer olacak. Çünkü ben bunun için suç duyurusunda bulunmuştum. Benim için bir zafer olacak bu. Ceza alıp almaması benim için çok önemli değil zaten. Diploma iptal edilsin yeterli. Evrakta sahtecilik yaptığı zaten iddianamede de yazıyor.



Zaten bunun belgeleri de ortada. Bir sahtekarın Cumhurbaşkanı adayı olmasını engelledik. Ne mutlu bana. Cumhurbaşkanlığı adaylığı cidden önemli bir müessese. Devleti yönetecekler sonuçta. Böyle bir adamın zaten aday olmaması lazımdı. İnşallah bu şekilde de önüne geçmiş olduk.

"BU ŞEKİLDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Suç duyurusunu 3 belge şeklinde verdiğini dile getiren Özcan, "Biri suç duyurumdaki dilekçe. Bu işte 90 yılında geçiş yapıyor, 93 yılında YÖK denkliği alıyor diye. İkinci belgede Girne Amerikan Üniversitesi'nin 93 yılında YÖK denkliğini aldığına dair bir belgeydi.

Üçüncü belge de zaten Ekrem İmamoğlu'nun biyografisinde 90 yılında geçtiğine dair bir belgeydi. Bu şekilde suç duyurusunda bulundum" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE GÜÇLÜNÜN DEĞİL, HAKLI OLANIN YANINDA"

Gençlerin haklarını araması gerektiğini vurgulayan Özcan, Türkiye'nin gerçek bir hukuk devleti olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, güçlünün değil, hakikaten haklı olanın yanında. Çünkü ben kendime bakıyorum, bir de Ekrem İmamoğlu'na bakıyorum.

Benim oraya ulaşmam çok zor bir şeydi. Ama bir suç duyurusuyla kendi hakkımı aradım. Gayet de hukuki olarak da kazanımda bulunduk" şeklinde konuştu.