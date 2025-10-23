İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci, tüm hızıyla ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarla başlattığı süreç kapsamında, TBMM'de bir komisyon kuruldu.

Komisyon çalışmalarını sürdürürken, sürece dair yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini belirtti.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

İLK GÖRÜŞME 10 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçti.

10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi.

İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.