İmralı'ya giden DEM'li vekil Gülistan Koçyiğit anlattı: Abdullah Öcalan, 'Keşke CHP de gelseydi' dedi

TBMM'de kurulan Terörsüz türkiye komisyonu, İmralı'ya gitme kararı almış ve bu karara CHP'den destek gelmemişti.

24 Kasım’da DEM-AK Parti ve MHP'den 3 isim, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

İmralı görüşmesi sonrası tartışmalar sürerken Komisyon’un İmralı ziyaretine katılan DEM’li Gülistan Koçyiğit görüşmede yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

RÖPORTAJ VERDİ

Koçyiğit, Mezopotamya Ajansı’na verdiği röportajda görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

Koçyiğit, CHP’nin komisyonda oylamaya dahil olmayarak temsilci göndermemesine ilişkin Abdullah Öcalan'ın düşüncelerini açıkladı.

"CHP'NİN BU SÜRECİN İÇERİSİNDE OLMASI GEREKTİĞİNE DAİR DEĞERLENDİRMELERİ"NE İŞARET ETTİ

"Öcalan’ın CHP’ye ilişkin düşünceleri aslında biliniyor" vurgusu yapan Gülistan Koçyiğit'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"'KEŞKE CHP DE GELSEYDİ' DEDİ"

PERVİN BULDAN'DAN 'CHP' ÇIKIŞI: "KÜRT SORUNUNA YAKLAŞIM BU OLMAMALIDIR"

Terörsüz Türkiye süreci işlerken, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve bu kapsamda DEM Parti Erzurum İl Başkanlığı’nın düzenlediği Barış ve Demokratik Toplum Buluşması’nda konuşmuştu.

"CHP'NİN ALMIŞ OLDUĞU TUTUMU ELBETTE Kİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Buldan, CHP'nin İmralı kararı hakkında şu sözleri sarf etmişti:

Yapılacak olan düzenlemeler elbette ki önemli. Bir geçiş hukukundan silahı bırakan insanların ne olacağından, demokratik entegrasyondan bahsediyoruz. Bütün bunların gelişebilmesi için de bir yasanın çıkmasını şart olarak görüyoruz. Çıkarılacak olan geçiş hukuku yasasının kimi, kimleri, neyi, ne kadar kapsayacağını henüz bilmiyoruz. Bunun hazırlığı var. İktidar cephesinde bir hazırlık var ama bizim de kendi hazırlığımız var.



Öcalan önemli bir aktördür. Şartlarının, koşullarının bir an önce düzelmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dün komisyon önemli bir karar aldı ve bu komisyon yakın bir zaman içerisinde İmralı adasına gidecek. Öcalan’la bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak CHP’nin almış olduğu tutumu elbette ki doğru bulmuyoruz. Kürt sorununa yaklaşım bu olmamalıdır. Kürt sorununa çözüm eksenli bakmak, çözümün gelişebilmesini sağlamak için herkes elini taşın altına koymak durumundadır. Çünkü barış siyaset üstü bir meseledir.