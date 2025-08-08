İmzanız artık cebinizde! Çipli kimlik kartına e-imza nasıl yüklenir? İşte, detaylar…

Dijital çağın en önemli adımları arasında yer alan elektronik imza (e-imza) artık ıslak imzanız ile aynı yasal geçerliliğe sahip.

Islak imza yetkisine sahip olan her bireyin sahip olduğu e-imza çipli kimlik kartlarınıza yüklenerek her an yanınızda olabiliyor.

Özellikle e-ticaret ve güvenli belge alışverişi gibi alanlarda önemi her geçen gün artan e-imzanızı kimliklerini eklemenizde bir o kadar basit.

Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onayladığı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) aracılığıyla alınan e-imzaları bakın nasıl çipli kimlik kartınıza ekleyebiliyormuşsunuz.

E-İMZA NASIL ALINIR?

E-imza almak için öncelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına (ESHS) başvurmanız gerekir. Başvuru sırasında kimliğinizi doğrulamak için T.C. kimlik kartınız veya pasaportunuz gibi geçerli bir resmi belge ibraz etmelisiniz.

ESHS tarafından sağlanan başvuru formu doldurulduktan ve gerekli sözleşmeler imzalandıktan sonra, genellikle bir USB token veya akıllı kart şeklinde teslim edilen e-imza cihazınız hazırlanır.

Bu cihazın kurulumu ve kullanımına yönelik yazılım, sağlayıcının web sitesinden indirilerek bilgisayarınıza yüklenir. Aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra e-imzanız, elektronik ortamda imzalama, kimlik doğrulama ve resmi işlemler için kullanılmaya hazır hale gelir.

E-İMZA KİMLİĞE NASIL EKLENİR?

E-imzayı kimliğe eklemek için öncelikle çipli T.C. kimlik kartınızın e-imza özelliğini aktif hale getirmeniz gerekir. Bunun için şu adımlar izlenir:

Öncelikle, BTK tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına (ESHS) başvurulur ve e-imza sertifikası talep edilir. Başvuru onaylandıktan sonra, sertifika kimliğinizin çipine yüklenir.

Bu işlem genellikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün il veya ilçe müdürlüklerinde yapılır. Kimliğinizi yanınızda götürerek, e-imza yükleme talebinizi iletirsiniz. İşlem sırasında size kimlik kartınızın PIN ve e-imza PIN şifreleri verilir ya da mevcutsa değiştirme imkânı sunulur.

E-imza kimliğe yüklendikten sonra, kimlik kartı okuyucu ve Kimlik Kartı Sürücü Yazılımı (KPS) kullanarak bilgisayarınız üzerinden e-imza işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.