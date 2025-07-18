İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali için açılan davada karar çıktı

İş insanı İnan Kıraç'ın davası karara bağlandı.

Kıraç, 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlendi ancak kızı İpek Kıraç, bu evliliğe karşı çıktı.

Evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde evliliğin iptali için başvurmuştu.

EVLİLİĞİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Başvuru sonucu 87 yaşındaki İnan Kıraç ile 75 yaşındaki Emine Alangoya’nın 2024’ün sonlarında gizlice kıydıkları nikah, yargıdan döndü.

Daha önce ertelenen davada İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, evliliğin iptaline hükmetti.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ

Başvurudan mahkemeye kadar olan süreçte birçok gelişme yaşanmıştı.

KIRAÇ NÖROLOJİK TESTLERDEN GEÇİRİLDİ

Mahkeme, İnan Kıraç'ın 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermiş, 26 Şubat günü Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirilmişti.

VASİ ATANDI

Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atamıştı.

Ayrıca mahkeme, İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar vermişti.