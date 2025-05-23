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DHA

İnan Kıraç'la ilgili son aylarda gündeme gelen iddialara her gün bir yenisi ekleniyor.

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya'yla geçtiğimiz yıl gizli bir nikahla dünyaevine girdi.

Olaylar ise bu gizli nikah sonrası başladı.

Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulundu.

Kıraç ve Alangoya evliliğinin ardından başlayan Adli Tıp Kurumu sonrası, dün yeni bir gelişme daha yaşandı.

"KAÇIRILDIĞI" İDDİA EDİLDİ

İstanbul'da dün akşam saatlerinde iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.



Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.

NE OLMUŞTU

İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya yaptığı evlilikle gündem olmuştu.

Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuş, Mahkeme, Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar vermişti.

İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıkmıştı.

Kıraç'a yapılan testler sonrasında oluşturulan rapor mahkemeye gönderilmişti.

FİİLİ EHLİYETİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ

Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği bildirildi. Akabinde ise Kıraç'a vasi tayin edildi.