İnşaat işçilerinin maaşı 100 bin lirayı geçti: Eleman bulamıyorlar

Maaş çok, işçi yok...

İnşaat ve hazır beton gibi inşaat malzemeleri sektöründe, yetişmiş eleman ve işçi bulma sorunu büyüyor.

ELEMAN BULUNAMIYOR

Depremler sonrasında, inşaat sektöründe maliyetler artarken kalifiye eleman sıkıntısı da projeleri yavaşlattı.

Günümüzde inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı öyle bir hal aldı ki, usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını solladı.

BEYAZ YAKALILARI GEÇTİLER

İnşaat sektöründe bazı işçilerin maaşları; doktor, mühendis, hatta yargı mensuplarının gelirini geçti.

MAAŞLAR 100 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE

Sektör temsilcileri, inşaatlarda çalışanların bölümlerine göre maaşlarının 100 ila 150 bin arasında değiştiğini kaydetti.

İşverenler usta bulamadıkları için maliyetlerin artıp, gecikmeler yaşandığına dikkat çekiyor.

Zor bulunması nedeniyle inşaatlarda sıvacı, boyacı gibi iş kollarında ödenen ücretler, mimar, mühendislerin 3-4 katına çıktı.

500 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN AÇIĞI VAR

Açıklamalar sektörde 500 binden fazla çalışan açığına işaret ederken, bu açık ücretlere artış olarak yansıyor.

Dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumundaki Türkiye, hazır beton sektöründe yetişmiş elemanlarını kaybetmekten şikayetçi olmuş durumda. İnşaatta günlük yevmiyeler 3 bin TL'ye ulaşırken, kepçe operatörü maaşının 150 bin TL’yi geçtiği belirtiliyor.