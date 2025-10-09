Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye'yi ziyaret edecek

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 10 Ekim 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.
BAŞBAKANI SUDANİ 8 MAYIS'TA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 8 Mayıs 2025'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bu ziyaret, Başbakan Sudani'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olarak kayda geçti.
Sudani'nin ilk ziyareti ise 25 Eylül 2024'teydi.