Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye'yi ziyaret edecek Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.