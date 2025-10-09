Abone ol: Google News

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 16:24
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 10 Ekim 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

BAŞBAKANI SUDANİ 8 MAYIS'TA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 8 Mayıs 2025'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu ziyaret, Başbakan Sudani'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olarak kayda geçti.

Sudani'nin ilk ziyareti ise 25 Eylül 2024'teydi.

