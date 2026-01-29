İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD-İran krizinde Türkiye devrede...

ABD ile İran arasındaki gerginlik tırmanırken Türkiye'nin diplomasi trafiği sürüyor.

ARAKÇİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Ankara'ya gelecek.

Arakçi'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la gerçekleştireceği görüşmede, tansiyonun düşürülmesi için diplomatik seçenekler masada olacak.

ABD-İRAN KRİZİNDE SON DURUM

ABD-İran arasında sular bir süredir durulmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden dün yine yeni mesaj verdi.

Basra Körfezi'ne konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisine ve beraberindeki filoya atıf yapan Trump, "İran'a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük." ifadelerini kullandı.

İRAN YANIT VERDİ: HİÇ OLMADIĞI GİBİ KARŞILIK VERİRİZ

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X'ten paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerine yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırganlığa karşılık vermek üzere eller tetikte beklediğini ifade etti.

Arakçi, "Tahran, İran’ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır." dedi.