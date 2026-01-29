Abone ol: Google News

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 13:21
  • Çanakkale Boğazı, şiddetli fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
  • Bölgede akıntı hızının artması, geçişlerin durdurulmasına yol açtı.
  • Yerel feribot seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

Çanakkale genelinde kış etkisini sürdürüyor...

Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

FERİBOTLARDA AKSAMA YAŞANMADI

Ayrıca yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmadığı açıklandı.

