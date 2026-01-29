Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

- Çanakkale Boğazı, şiddetli fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
- Bölgede akıntı hızının artması, geçişlerin durdurulmasına yol açtı.
- Yerel feribot seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.
Çanakkale genelinde kış etkisini sürdürüyor...
Bölgede etkisini artıran fırtına, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.
TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
FERİBOTLARDA AKSAMA YAŞANMADI
Ayrıca yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmadığı açıklandı.