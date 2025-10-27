İran'da ahlak polisi uygulamaları azaltıldı: Eğlenceler başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da yeni dönem...

İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından 17 Eylül 2022'de olaylar patlak vermişti.

KURALLAR ESNETİLDİ

Ülke tarihinin en uzun süren gösterilerinin üzerinden iki yıl geçerken özellikle Tahran'da başörtüsü kurallarına uymayanların artması dikkati çekiyor.

SOSYAL YAŞAM CANLANMAYA BAŞLADI

Ülkede bir süredir gündemde olan ahlak polisinin sokaklardaki görünürlüğünün azalması ve uygulamaların yumuşatılması yönündeki adımların ardından, özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sosyal yaşam canlanmaya başladı.

ADETA FESTİVALE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Sosyal medyada yayınlana videoda bir grup amatör müzisyenin sokak performansı, halkın yoğun katılımıyla adeta küçük bir festivale dönüştü.

Kalabalık, şarkılara eşlik ederek ve müzisyenleri alkışlayarak uzun süredir İran'da görünmeyen görüntüleri dünya kamuoyunun gündemine sokmuş oldu.

"UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR ARAYA GELMEMİŞTİK"

Videoda duyulan bir seste ise "Uzun zamandır bu kadar rahat ve kalabalık bir şekilde bir araya gelememiştik. Müzik ve sanat, nefes almamızı sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI

İran'da kadınlar uzun süredir sert kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor, ancak Mahsa Amini'nin 2022'deki ölümünden bu yana yaptırımlar giderek daha agresif hale geldi.

22 yaşındaki Amini, başörtüsünü yanlış taktığı iddiasıyla "ahlak polisi" tarafından tutuklandı.

Daha sonra gözaltındayken hayatını kaybetti, ciddi şekilde dövüldüğü iddiaları ülke çapında protestoları tetikledi.