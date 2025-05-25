İşçilere maaş vermeyen CHP'li Karşıyaka Belediyesi, piknik düzenledi

İHA

İzmir'deki belediyelerde ödeme krizi sürüyor.

Özellikle Karşıyaka Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan yüzlerce çalışan, maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle zor durumda kaldı.

Zor durumda ve tek başına bırakılan işçiler haklarını aramak için eylem yoluna başvururken, sokaklar iş bırakmalar nedeniyle çöplüğe döndü.

Çöpleri dahi vatandaşlar üzerlerini naylon poşetlerle kapatıp, çözüm arama yoluna giderken, bu konuda aksiyon almayan CHP yönetimindeki belediye tepki çeken bir eylemde bulundu.

MAAŞLARINI ÖDEMEDİĞİ İŞÇİLERİ PİKNİĞE GÖTÜRDÜ

Karşıyaka Belediyesi, maaşlarını ödeyemediği işçilere aile pikniği düzenledi.

Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın maaşlarını gecikmeli ve parça parça alan işçileri ve ailelerini pikniğe götürmesi, sendika tarafından tepkiyle karşılandı.

SÖZ VERİLEN TARİHTE PARALAR YATIRILMADI

Piknik organizasyonuna ilk tepki ise Disk Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Yönetim Kurulu ve İşyeri Sendika temsilcilerinden geldi.

Sendika, Kent A.Ş’de çalışan işçilerin ise Ocak ayı maaşının yüzde 60’ı, Şubat, Mart ve Nisan ayı maaşlarının tamamı ile TİS farklarının da Mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen henüz ödenmediğini de açıkladı.

İşçi maaşları yatırılmamışken belediyenin bugün birlik ve dayanışma piknik organizasyonu düzenlemesine sendika, tepki gösterdi.

"ETKİNLİKLERE DEĞİL, ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNE BÜTÇE AYIRIN"

Piknik organizasyonunun yapıldığı Yamanlar Piknik Alanı'nda açıklama yaparak Karşıyaka Belediyesi ve Başkan Behice Yıldız Ünsal'a tepki gösteren DİSK Genel İş 10 No'lu Şube, belediyenin önce çalışanların maaşını vermesi gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Personellerimiz maaşlarını zamanında alamamaktadır. Belediye, ekonomik dar boğazda olduğunu söyleyerek çalışanların hak etiklerini ödeyememiştir. Aylık ücretle çalışanlar için hayati önem taşıyan ücret ödemeleri yapılamamışken, çalışanların ve ailelerin geçim sıkıntıları devam ederken, piknik dayanışması adı altında düzenlenen bu organizasyon gerçeklikten kopuk, emekçilerin sorunlarına kulak tıkayan bir anlayışın göstergesidir. Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal etkinliklere değil çalışanlara ücretlerini hak ettiklerini ödemeye davet ediyoruz."