İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor İlçede deprem sonrasındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Depremzede Eroğlu, "Birkaç parça bir şey kurtarabilirsek kurtarıyoruz" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar aldı.

Depremde, ilçede yıkılan binalar da oldu. Ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımlarını ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun'da kontrollü yıkım

İlçe merkezi ile Sakarya ve Mustafa Kemal mahallelerinde acil yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler bir yandan da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Depremzedeler refakat edebiliyor

Numune alınan binaların enkaz parçaları kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına sevk ediliyor.

Depremzedeler, enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor. Bazı depremzedeler kendilerine ait eşyaları almak için yıkılan ev ve iş yerlerinin yakınında bekliyor.

"Birkaç parça bir şey kurtarabilirsek kurtarıyoruz"

Yıkılan evinin enkaz kaldırma çalışmalarından çıkacak eşyalarını almayı bekleyen Mehmet Eroğlu, şöyle dedi:

Birkaç parça bir şey kurtarabilirsek kurtarıyoruz. Bir yerden tekrardan başlamak için bismillah dedik kollarımızı açtık.