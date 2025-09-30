İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından, üniversite eğitimini alan gençlerin eğitimlerini sürdürürken iş dünyasında hazırlanmasına olanak sağlayacak olan İŞKUR Gençlik Programı 4 Şubat 2025 tarihi itibariyle uygulamaya alınmıştı.

Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla başlatılan uygulama hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

100 bin kontenjanı bulunan programda kontenjanın arttırıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzleri güldürdü. Yapılan açıklamanın ardından güncel kontenjanların ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı kontenjanları artırıldı mı? Gençlik Programı kontenjanı ne kadar oldu?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KONTENJANLARI ARTIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.