İsmail Hakkı Pekin, beklenen sınır ötesi operasyonu değerlendirdi Türkiye'nin düzenlemesi muhtemel yeni sınır ötesi operasyonda amacın PKK'yı Irak sınırlarına hapsetmek olduğunu belirten İsmail Hakkı Pekin, burada merkezi Irak yönetimlerinin de askeri katkısının söz konusu olacağını söyledi.

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Özel Haber

Türkiye, güney sınırlarındaki 'teröristan' oluşumunu önlemekte kararlı...

Bu kapsamda sınır ötesi operasyonlara bir yenisi daha ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'Bu yaz Irak sınırlarında terör sorununu bitireceğiz' açıklamasından sonra konu, gündem sıralamasında ilk sıralara yerleşti.

2023 yılında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başlayan Irak temasları süreci, artarak bugün Bağdat'taki 'güvenlik zirvesine' kadar ulaştı.

Bu kapsamda olası harekatı, Ensonhaber yayınına katılan Genelkurmay İstihbarat Eski başkanı İsmail Hakkı Pekin değerlendirdi.

Harekatın amacının PKK'yı Irak sınırlarına hapsetmek olduğunu söyleyen Pekin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 3 aşamalı bir planı var"

"Amaç PKK unsurlarını Irak'ta ortadan kaldırmak. Türkiye'nin 3 aşamalı bir planı var. Birinci safha Türkiye'deki terörü bitirmekti ve büyük oranda bitti. İkincisi sınır ötesindeki hedefler.

MSB 'Bu kilidi burada kapatacağız' dedi. Bu terörü kaynağında vuracağız. Şimdi onu yapıyoruz. 3. aşama da siyasi destek veren ABD gibi unsurların bu teröre destek olmasını önlemek.

"Asıl sorun İsrail'in saldırıları bitmeden Irak'taki hedefleri yok etmek"

Asıl sorun ise İsrail'in Hamas operasyonlarını bitmeden Irak'taki terör yuvalarını ortadan kaldırmak.

"Baharda operasyon bekliyorum"

Irak merkezi yönetimi ve otonom Kürt yönetimi de PKK'dan rahatsız. Onlar Türkiye'nin bu adımını destekliyor. Ben baharda operasyon olabileceğini düşünüyorum.

"Irak hükümeti sınırlara asker getirecek"

Bu operasyonda bazı sınırların Irak merkezi hükümet tarafından korunacağı merkezi hükümetin buralara asker getireceğini.

PKK'nın unsurlarının KYB (Talabani) unsurları ile irtibatlarının kesileceği bir çalışma olduğunu değerlendiriyorum.

Harekat büyük ihtimalle Pençe Kilit operasyonlarını bitirecek ve PKK'yı Irak sınırlarına hapsedecek bir harekat olacak.

"Umarım bu konuda büyük devletlerin oldu-bittileriyle karşılaşmayız"

Umarım bu çalışmayla birlikte geriye sadece teröre destek veren ABD Fransa gibi ülkelerin teröre desteğini önleme aşaması kalır.

Bana göre çok faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım bu konuda büyük devletlerin oldu-bittileriyle karşılaşmayız."

Türkiye'nin Irak'a PKK operasyonu hazırlığı

Türkiye uzun süredir, Irak'daki terör hedeflerinin yok edilmesi üzerinde çalışıyor.

Bu amaçla mayıs genel seçimlerinin hemen arkasından diplomatik ve askeri hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda göreve gelmesinden kısa süre sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayağının tozuyla ağustos ayında Irak ziyareti gerçekleştirdi.

Art arda ziyaretler

Akabinde MİT Başkanı İbrahim Kalın Ocak 2024'te, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şubat ayında Irak'ta hem merkezi hem de Kürt yönetimiyle temaslarda bulundu.

Mart ayının başında ise Ankara'ya gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

13 Mart'ta ise Türkiye Irak sınırında askeri heyetler bir sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirirken, halihazırda bugün itibarıyla Fidan, Güler ve Kalın, Bağdat'ta terör zirvesine katılmak üzere temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'a gidecek

Bu sürecin sonunda ise resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden 12 yıl aradan sonra Irak'a ziyaret gerçekleştirecek.

Tüm bu gelişmelerden sonra hain terör örgütü PKK'yı zor günler bekliyor...