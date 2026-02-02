İsmail Kılıçarslan yazdı: Epstein'tan sonra Batı'nın yüksek standartları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, yıllar boyunca kurduğu pedofili ve fuhuş ağı ile yalnızda bir adli bir dosya değil, çok daha ötesi...

Siyaset, iş dünyası ve elit çevrelerle kurduğu ilişkiler, Epstein dosyasını sıradan bir suç soruşturmasının ötesine taşıdı.

Son dönemde kamuoyuna açıklanan yeni belge ve yazışmalar, Epstein’in suç ağının kapsamına ve temas ettiği isimlere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Açıklanan belgelerde başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok ünlü ismin adı geçerken Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı İsmail Kılıçarslan, sosyal medyada paylaştığı son yazısında konuyu gündemine taşıdı.

Batı'yı iki yüzlülük ile suçlayan Kılıçarslan, kaleme aldığı yazıda sert ifadeler kullandı.

"EPSTEİN'TAN SONRA BATININ YÜKSEK STANDARTLARI" başlığına yer veren Kılıçarslan, şunları kaydetti:

"BATI KURUMLARI ÇOCUK KANI İÇEN AŞAĞILIK ADAMLARIN YÖNETTİĞİ KURUMLARMIŞ"

Mustafa Yeneroğlu mesela di mi bu anlatının sembol ismi? (Burak Yeneroğlu da bunun bir şeyi herhalde.)



Ali Babacan mesela. Daron Acemoğlu mesela. Nefes almadan bize "batının yüksek standartları", "batı kurumları", "batının kurumsallığı" falan diyerek üzerimizde tepinen mebzul miktar liboş yani. Noldu tam olarak, anladılar mı acaba?



Olanı söyleyelim: "Batı kurumu" dediğiniz kurumlar çocuk kanı içen, pedofil, aşağılık adamların yönettiği kurumlarmış. "Standart" dediğiniz de çocuklara tecavüz etme alışkanlığıymış.

"DAYILAR BATI HAKKINDA BİZİM EZİKLERDEN DAHA FAZLA VERİYE SAHİPMİŞ"

Kahvedeki "dünyayı beş aile yönetiyor" deyip koz basan dayılar batı hakkında bizim eziklerden çok daha fazla veriye sahipmiş, o çıktı ortaya.



Gazze ve Epstein batının 300 yıllık süslü yalanlarını balon patlatır gibi patlattı. Adamların kahramanını Mamdani bile Epstein kucağında büyümüş lan. Ne anlatacaklar bize artık, çok merak ediyorum.



Kavala, Barın falan hakkında ne anlatacaklar lan bize artık? Valla çok merak ediyorum. LGBT ideolojisi hakkında mesela? Ne anlatacak, ne satacaklar bize artık?

"ACEMOĞULU'NUN KURUMLARI BİR ADADA KAYBOLMUŞ"

"Batının yüksek standartları" he mi? Kurumları, kurumsallığı falan değil mi? Hamamlarda bitmiş lan o standartlar. Acemoğlu'nun kurumları falan bir adada yok olmuş. Destroyed lan:)



Hadi şimdi derin bir nefes alıp "hukuk düzelmeden ekonomi asla düzelmez" falan gibi olağanüstü parlak fikirlerinizi satmaya devam edin bize. "Özgürlükler şey olmadan" falan diye nutuklar atın.

"BATI STANDARTLARI HİÇ OLMAMIŞTI"

Yazısının sonunda "Olan şu" diyen Kılıçarslan "Batı standartları yok artık. Aslında hiç olmamıştı. Sadece kuduz köpekler gibi bütün insanlığı sömürerek alan açmış kendine. Bizim danalar da o alana inanmıştı.

"Utansınlar" derdim ama utanmaları yoktur ki onların. Sadece pozisyonunuz vardır. O pozisyonun ne olduğu da Epstein adasında çıktı zaten ortaya." ifadelerini kullandı.