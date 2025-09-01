İsmail Küçükkaya Halk TV ile yollarını ayırdı

Halk TV'de ayrılık...

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri programını sunan İsmail Küçükkaya, kanalla yollarını ayırdı.

"Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu." diyen Küçükkaya, henüz herhangi bir kanalla anlaşmadığını söyledi.

Küçükkaya, gelen teklifler olduğunu ve bunları değerlendirdiğini de belirtti.

"3 YILLIK SÖZLEŞMEMİZ VARDI"

T24'ün haberine göre; kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ TEKLİF VAR"

Küçükkaya, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım." dedi. Küçükkaya, görüşme halinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve "Yeni Bir Sabah" programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.