İsmail Küçükkaya ile Yenigün, tv100’de başladı: CHP, Meclis açılışında olmayacak

İsmail Küçükkaya, tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

“İsmail Küçükkaya ile Yenigün" programının ilk konuğu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özel, bugün Manisa'dan yapılan yayında, kurultay tartışmalarından, Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar birçok konuda soruları yanıtladı.

Özgür Özel'in cevap verdiği sorulardan birisi de CHP'nin Meclis açılışına katılıp katılmayacağına yönelikti.

Özel, Meclis açılışında yer almayacaklarının altını çizdi.

Özgür Özel açıklamasında Silivri detayından da bahsetti ve şöyle dedi:

"CUMHURBAŞKANI GELDİĞİNDE KARŞILAMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı geldiğinde ne ayakta ne oturarak onu karşılamıyoruz. Gelip konuştuğu yerde, bize anlattığı hikayeyi dinlemeyeceğiz. Eğer resepsiyona katılacaksa resepsiyona da katılmayacağız.

"İMAMOĞLU'NA ZULÜM YAPIYOR"