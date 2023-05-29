İsmail Küçükkaya'dan 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmeyin

Türkiye 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan oyların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha kazandı.
Böylelikle seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yarışan Kemal Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetmiş oldu.
Yaşanan mağlubiyet sonrası CHP'de parti tabanında 'istifa' sesleri yükselmeye başladı.
Taban 'istifa', Kılıçdaroğlu 'devam' dedi
Ancak Kılıçdaroğlu dün akşam yaptığı açıklamayla istifa etmeyeceğini işaret etti.
Kılıçdaroğlu'nun bu kararı tartışma konusu olurken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları seçim gecesinden bu yana sürdü.
Kanalda sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya da konuyla ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.
Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarını anlamadığını söyledi.
Küçükkaya istifa taleplerine tepkili: Kılıçdaroğlu bıraksın diyorlar, ben olsam bırakmam mesela
Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsa bırakmayacağını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu bıraksın diyorlar, ben olsam bırakmam mesela. Niye bırakayım yani bir seçimde yüzde 45 oy almışım bütün bu adaletsiz koşullara rağmen. Hadi bana söylesin bir kişi. Özellikle AK Partililer, bu seçim kampanyasında şartlar eşitti ve adildi deyin bana." dedi.
Sözlerine, "İnanılmaz bir şey, niye istifa etsin?" diyerek devam eden Küçükkaya, elde edilen oy oranını bir başarı olarak yorumladı.
"Yüzde 48 oy almış 9 ay sonra belediye seçimi var"
Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını iktidara da bağlayan İsmail Küçükkaya'nın ifadeleri şöyle:
Şimdi ben doğrusunu söylemek gerekirse, Allah’ın bildiğini kuldan niye saklayayım. Dünden itibaren Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenleri görüyorum ve anlamıyorum. İnanılmaz bir şey, niye istifa etsin? Yüzde 48 oy almış 9 ay sonra belediye seçimi var. Şimdi bakın bunlar genelde böyle düşünenleri suçlamıyorum yanlış anlamayın ama 14 Mayıs’tan sonra şöyle bir oyun kurgulandı, bizim iktidarımızın kullandığı sihir gündem belirleme. Yani sizin ne hissetmeniz ne düşünmeniz gerektiğini belirlemek istiyorlar. Bunun için hem kendi medyalarını kullanıyorlar hem de muhalefetteymiş gibi gözüken bazı aparatları kullanarak da aslında muhalefet bloğunu bölmeye çalışıyorlar. Onlar kendi içlerine girsin gündem değişsin, kafalarında soru işaretleri şüpheler bilmem neler. Sandığa gitmesinler… 14 Mayıs’tan sonra da bu oldu. Bir ölçüde de başarılı oldular.