İsmail Küçükkaya'dan 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmeyin Bir süredir CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya, seçim sonuçlarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunanları anlamadığını söyledi. Küçükkaya, "İnanılmaz bir şey, niye istifa etsin. Yüzde 48 oy almış 9 ay sonra belediye seçimi var" dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan oyların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha kazandı.

Böylelikle seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yarışan Kemal Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetmiş oldu.

Yaşanan mağlubiyet sonrası CHP'de parti tabanında 'istifa' sesleri yükselmeye başladı.

Taban 'istifa', Kılıçdaroğlu 'devam' dedi

Ancak Kılıçdaroğlu dün akşam yaptığı açıklamayla istifa etmeyeceğini işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun bu kararı tartışma konusu olurken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları seçim gecesinden bu yana sürdü.

Kanalda sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya da konuyla ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarını anlamadığını söyledi.

Küçükkaya istifa taleplerine tepkili: Kılıçdaroğlu bıraksın diyorlar, ben olsam bırakmam mesela

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsa bırakmayacağını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu bıraksın diyorlar, ben olsam bırakmam mesela. Niye bırakayım yani bir seçimde yüzde 45 oy almışım bütün bu adaletsiz koşullara rağmen. Hadi bana söylesin bir kişi. Özellikle AK Partililer, bu seçim kampanyasında şartlar eşitti ve adildi deyin bana." dedi.

Sözlerine, "İnanılmaz bir şey, niye istifa etsin?" diyerek devam eden Küçükkaya, elde edilen oy oranını bir başarı olarak yorumladı.

"Yüzde 48 oy almış 9 ay sonra belediye seçimi var"

Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını iktidara da bağlayan İsmail Küçükkaya'nın ifadeleri şöyle: