İspanya şoför başvurusu 2025: Maaşı ve şartları açıklandı! İşte başvuru ekranı...

Yurt dışında çalışmak isteyen şoförlere müjde...

İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında iş birliği yapıldı.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise çeşitli soruları gündeme taşıdı.

En çok merak edilenler ise İspanya ağır vasıta şoför başvuru şartları nedir, maaşı ne kadar? İspanya ağır vasıta şoför başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? oldu.

İşte, İspanya şoför başvurusu hakkında detaylar...

İSPANYA ŞOFÖR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat İş ilanlarının ilerleyen günlerde açılacağını ve başvuruların İŞKUR internet sitesinden alınacağını bildirdi.

Bolat, ilk aşamada ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 öncesinde alanların başvurabileceğini ifade etti.

Adaylara USINTRA tarafından bir ay çevrim içi dil kursu ve İspanya'da bir haftalık mesleki eğitim verileceğini belirten Bolat, kurs boyunca adayların giderlerinin USINTRA tarafından karşılanacağını söyledi.

MAAŞ AÇIKLANDI

Şoförlerin yıllık 25-35 bin avro gelir sağlayabilecekleri belirtildi.