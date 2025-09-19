İspanya’da televizyon programında Netanyahu’ya hareket

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de soykırım işleyen İsrail, işgal planını da aşama aşama devreye sokuyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye kara harekatı düzenlendiği duyuruldu.

İsrail'in barbarlığına Türkiye ile birlikte ses çıkaran ülkelerden İspanya, televizyon programında yeni bir hamle daha yaptı.

NETANYAHU'YA HAREKET

İspanya'da bir televizyon programında dikkat çeken anlar yaşandı.

Ekranda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fotoğrafı yer alırken programdakiler, hep birlikte 'orta parmak' gösterdi.

"SANCHEZ, BATI İÇERİSİNDE EN YİĞİDİ ÇIKTI"

İspanya'nın Filistin'e verdiği destek bağlamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanchez için "Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı" ifadesini kullanmıştı.

Son olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası yurda dönerken, uçakta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektuba İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in destek vermesiyle ilgili şunları söylemişti.

"İspanya Başbakanı Sanchez, Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sanchez ileri giderek Filistin'in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması noktasında kararlılığını ortaya koydu.

İspanya, Sanchez ile 'Filistin'in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım' diyecek kadar yiğit çıktı. Onun için ben kendisini alkışlıyorum."