Isparta Erenler Mehteran Takımı'nın gösterisi viral oldu

Mehter takımı dünyanın en eski askeri bandolarından biriydi...

14. yüzyıl ortalarında Yeniçeri Ocağı’nın bir bölümü olarak kurulup, 1826 yılında kaldırılana dek savaş meydanlarında büyük heyecan yaratan bir orkestra oldu.

Günümüzde sembolik bir anlam taşısa da tarihteki önemi tartışılmaz olan mehteran, şimdi ise programlarda tarihin izlerini günümüze taşıyor.

GÜNDEM OLAN VİDEO

Bugün ise sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video gündem oldu.

MEST EDEN GÖSTERİ

Isparta Erenler Mehter Takımı'nın genç köscüsü Mücteba Kürşat Kalaycı, katıldığı programlarda sunduğu gösteriyle izleyenleri mest ediyor.

DAVULA COŞKUYLA VURUYOR

Hücum marşını ve diğer önemli besteleri icra eden mehteran takımının köscüsü Kalaycı, sunduğu coşkuyla adeta savaş meydanından esintiler sundu.

Kalaycı, davula her vuruşunda sadece ritmi değil, bir milletin asırlardır taşıdığı ruhu da ayağa kaldırıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren video, izleyenler tarafından büyük beğeni çekti.



