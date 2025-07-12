Isparta'da çocukların yuttuğu cisimler doktora koleksiyon oldu

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölüm Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akçam, son 10 yılda çocukların yanlışlıkla yuttuğu ve operasyonla çıkardığı yüzlerce cismi bir araya getirerek sıra dışı bir koleksiyon oluşturdu.

Para, çatal iğne, toka, mıknatıs, pil, karabina, oyuncak parçası, hatta yüzük...

Hepsi bu koleksiyonda yer alıyor.

'350’DEN FAZLA CİSİM ÇIKARDIK'

Prof. Dr. Akçam, bu süreçte yaklaşık 350 çocuk hastadan yabancı cisim çıkardıklarını belirtti:

Çoğunluğu oyun çağındaki çocuklar. Cisim yemek borusuna kaçarsa yemek yiyemiyorlar, nefes borusuna kaçarsa ciddi solunum problemleri yaşıyorlar. Hemen müdahale etmezsek boğulma ve ölüm riski çok yüksek.

EN SIK YUTULAN: MADENİ PARA

Çocukların en çok madeni para yuttuğunu belirten Prof. Dr. Akçam, bunun dışında saat pili, mıknatıs, oyuncak parçası ve çeşitli süs takılarının da vakalara konu olduğunu söyledi:

“Soluk borusuna kaçan cisimler çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Organ tıkanıklığı, yırtılma, enfeksiyon, zehirlenme ve ani oksijen kesilmesine bağlı ölümler yaşanabilir.”

CAM VE PLASTİK GÖRÜNTÜLENEMİYOR

Bazı maddelerin röntgen filminde görünmediğini, bu nedenle tanıda endoskopinin şart olduğunu aktaran Akçam, şunları söyledi:

“Cam, plastik gibi maddeler filmde tespit edilemez. Endoskopiyle tespit edip gerekli prosedürle çıkarıyoruz. Zamanla yarıştığımız vakalar oluyor.”

AİLELERE ÖNEMLİ UYARI

Ailelere ev içinde dikkatli olmaları yönünde çağrı yapan Prof. Dr. Akçam, şu önerilerde bulundu: