İsrail, Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı

İsrail, Gazze'de masumları öldürüyor.

İsrail, Gazze'de yardım noktalarına giden vatandaşların üzerine ateş ediyor..

Şimdiye kadar 60 binden fazla Gazzeli masumu öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkıyor.

GALATASARAY FORMASI ÜZERİNDEYDİ...

Gazze'de yardım noktalarına düzenlenen saldırılarda, bir Gazzeli yemek almak isterken vuruldu.

Vurulan ve hayatını kaybeden vatandaşın üzerinde Galatasaray forması olması da dikkatleri çekti.

TÜRKİYE DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR

Türkiye, Gazze'den elini çekmiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye, Gazze'ye yardım gönderen ve sesini çıkaran ülkelerin başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık her platformda Gazze'yi konuşuyor ve ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çiziyor.