İsrail Gazze'nin güney ve kuzeyini vurdu

- İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
- Kuzeyde, Beyt Lahiya'da bazı binaları patlayıcılarla yıktı ve Şucaiyye ile Zeytun mahallelerinde yıkımlar gerçekleştirdi.
- Bu saldırılarda bir çocuk yaralandı.
İsrail, ateşkesi ihlal ediyor.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentini havadan bombaladı.
YOĞUN ATEŞ AÇTI
İsrail ordusu kentin doğusunu topçu atışlarıyla vururken, Refah’ın kuzey ve doğu bölgelerine de helikopterler ile yoğun ateş açtı.
PATLAYICILAR KULLANDI
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ise İsrail güçleri, Beyt Lahiya’da kendilerinin kontrolü altında bulunan alanlarda bazı binaları ve tesisleri patlayıcılarla yıktı.
BİR ÇOCUK YARALANDI
Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Zeytun Mahallelerinde de benzer yıkımlar gerçekleştirildi.
Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Kastal Kuleleri bölgesinde ise Filistinli bir çocuk İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu yaralandı.