Yılmaz Tunç'tan CHP'ye: Büyüğünüz Kemal Kılıçdaroğlu "arının" diyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'ndaki, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, İBB iddianamesiyle ilgili sorulara da yanıt verdi ve iddianamenin detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.

"Tabii, burada biz peşinen kim suçludur, kim suçsuzdur bunu bizim buradan söylememiz mümkün değil; buna karar verecek olan mahkemelerdir." diyen Bakan Tunç, CHP’li Gökhan Günaydın’ın eleştirilerine, eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Arının” sözlerini hatırlatarak yanıt verdi.

Bakan Tunç, açıklamasında şöyle konuştu;

"KILIÇDAROĞLU SİZE ARININ DİYOR"

Aslında size tavsiyelerde bulunan büyüğünüz var. Ben bulunmuyorum. Size o tavsiyeleri daha 2 sene önce Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğiniz eski genel başkanınız bulunuyor, 'Arının' diyor, 'Arının.' 'Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini üzmeyin' diyor.

Dolayısıyla her seçimde, her seçimde Cumhuriyet Halk Partili seçmeni hayal kırıklığına uğratmaya eğer bu şekilde davranırsanız devam edersiniz. O nedenle yargı bağımsızlığı ve çerçevesi içerisinde yargı işini yapar."

"4 BİN SAYFALIK İDDİANAME ORTADA"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturmalara ilişkin yargı süreçleriyle ilgili eleştirilere cevap veren Tunç, "4 bin sayfalık iddianame ortada. Bu iddianameyi detaylı şekilde incelemekte fayda var. Peşinen kim suçludur, kim suçsuzdur bunu bizim söylememiz mümkün değil, buna karar verecek olan mahkemelerdir." dedi.

"İŞİ HAFİFE ALMAYIN, İDDİANAME BOŞ DEMEYİN"

Cumhuriyet savcılarının suç ihbarı yapıldığında bunu soruşturmakla yükümlü olduklarını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanı olarak bana 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki soruşturmaya müdahale edin, durdurun bunu.' diyemezsiniz. Böyle bir yetkimiz yok. Hiçbir makam, merci, yargı makamlarına talimat veremez, emir veremez.

İşi hafife almayın, 'İddianame boş.' demeyin. Bunu mahkeme değerlendirecek. Savunmanın yapılacağı yerler yargı makamlarıdır. Yargı bağımsızlığı çerçevesinde yargı işini yapar."