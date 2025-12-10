Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in övgü dolu sözlerini paylaştı: Bu işin Zeus'udur o

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muhalif medyada bir süredir hareketli bir gündem yaşanıyor...

Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'nin medya başkanı konumuna getirilmesi ve kanalda uzun yıllardır çalışan isimlerle yolların ayrılması, geçtiğimiz günlerin öne çıkan medya haberlerindendi.

Sözcü'nün hem gazetesi hem de TV kanalında da yer alan Uğur Dündar da geçtiğimiz günlerde Sözcü'deki izleyici ve okurlarına bir veda mesajı göndererek veda etmişti.

KAMUOYU ÖNÜNDE KAVGA

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in bir süredir kavgalı oldukları biliniyordu ve bu kavga kamuoyu önünde cereyan ediyordu.

SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Yılmaz Özdil, dün akşamki yayınında Uğur Dündar'ı sert sözlerle eleştirdi.

KAHRAMAN GAZETECİ AYAKLARINA YATMASI UTANÇ VERİCİ

Yaşananlara ilişkin bugün açıklama yapan Özdil, üstü kapalı olarak Dündar'a yüklenip, "Torun sevmesi gerekenlerin TV'de kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici." diye konuştu.

Özdil, "Bizim en büyük derdimiz gençlerin geleceğinin çalınmasıdır. Bırakalım bu medyayı gençler yapsın. Televizyonda araştırmacı gazeteci diye falan diye başlıyor. Araştırmacı gazeteci olabilir mi? Araştırmadan haber nasıl yapılır zaten." ifadelerini kullandı.

ÖZDİL'İN ÖVGÜLERİNİ PAYLAŞTI

Süreç bu şekilde devam ederken 2008 yılında Yılmaz Özdil'in Ayşe Arman'a Uğur Dündar hakkında verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

"BU İŞİN ZEUS'UDUR O"

Sosyal medya hesabından o röportaja ilişkin anekdot paylaşan Dündar, şunları kaydetti:

Uğur Dündar’ın aldığı iltifat az bile; Türkiye ona borçlu. Uğur Dündar’la bu kadar yakın çalışmış olmak, kızıma bırakacağım mirastır benim için.

Bu işin Zeus'udur o...



Uğur Dündar sadece mesleğiyle değil, yaşam biçimiyle de örnek olması gereken bir insan. Sadece kendisiyle de ilgilenmez. Mesela benim de sağlıklı yaşamam için büyük çaba harcıyor...

KAVGA 2021 YILINDA BAŞLADI

Dündar ile Özdil’in 2021’den bu yana süren gerginliği, Özdil’in Artı 1 TV’nin finansmanının Sezgin Baran Korkmaz’la bağlantılı olduğunu ima etmesiyle başladı.

Dündar ise bu iddiaya canlı yayında "Yediğim en ağır hançerlerden birisi. Özdil cenazeme gelmeyeceksin, hakkımı helal etmiyorum. Namusuma şerefime nasıl ima yollu söz söylersin. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım." diyerek karşılık vermişti.