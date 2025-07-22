İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail, Gazze'de masumları öldürüyor...

Kadın ve çocuk demeden masumlara bomba yağdıran İsrail, Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çevirdi.

Gazze'deki masumları sadece bombalar değil aynı zamanda da açlık öldürüyor.

Gazze'de büyük bir direniş mücadelesi verilirken İsrail yeni bir saldırı daha düzenledi.

Bu kez saldırı, mülteci kampına yapıldı.

AYNI AİLEDEN ÖLENLER OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda Ebu Sa'ada Ailesi'nden yaşamını yitirenlerin olduğu bildirildi.

ACILARI YÜZLERİNDE...

Saldırı sonrası yaşamını yitirenlerin naaşları, cenaze işlemleri için Şifa Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.