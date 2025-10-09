İsrail tarafından alıkonulan 3 Türk milletvekili Türkiye'ye döndü

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda 1 gemi ve 8 tekne bulunuyordu. Filodaki gemi ve teknelerde 30 ülkeden 140'dan fazla aktivist yer aldı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere uluslararası sularda saldırarak yasa dışı şekilde alıkoydu.

SUMUD'DAN SONRA ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NA DA SALDIRI

Filonun amiral gemisi olan Vicdan Gemisi'nde bulunan 3 Türk milletvekili de İsrail tarafından alıkonularak Aşdod Limanı'na götürüldü.

Milletvekilleri, Aşdod Limanı'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra Necef bölgesindeki Ketziot Hapishanesi'ne götürüldü.

UÇAK TÜRKİYE'YE İNDİ

İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Vicdan Gemisi’ne yapılan saldırıda alıkonulan milletvekillerini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.