İsrail'den Gazze yolundaki 'Madleen' gemisine tehdit: Orduya talimat verildi

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İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve abluka politikasına karşı uluslararası kamuoyu harekete geçti...

Bu kapsamda, "Madlee" isimli gemi, 1 Haziran 2025 tarihinde Avrupa'dan Akdeniz'e açılarak Gazze'ye doğru yola çıktı.

İtalya'nın Sicilya adasındaki Katanya limanından hareket eden gemi, "Gazze Ablukasını Kırma Komitesi" ve "Özgürlük Filosu Koalisyonu" tarafından organize edildi. Gemide sembolik yardım malzemeleri bulunuyor.

KOMİTE: GEMİ, GAZZE'YE BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ULAŞACAK

Yardım filosunun organizatörlerinden biri olan Gazze Ablukasını Kırma komitesi, yaptığı açıklamada geminin Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye'den geçtiğini ve birkaç saat içinde Gazze'ye giden yolda Mansoura şehrine ulaşacağını açıkladı.

Açıklamada “Önümüzdeki saatler çok kritik olacak.” denildi.

GEMİDE ACİL İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER YER ALIYOR

Organizatörlerine göre gemi Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI YARDIM GEMİSİNİ TEHDİT ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in aralarında yer aldığı 12 kişiyle Gazze'ye yönelik İsrail'in ambargosunu aşmak amacıyla Mısır kara sularında ilerleyen insani yardım yüklü Madleen gemisini tehdit etti.

"ORDUYA, GEMİNİN GAZZE'YE ULAŞMASINI ENGELLEMESİ İÇİN TALİMAT VERDİM"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullandı:

İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız.

"HER TÜRLÜ GİRİŞİME KARŞI HAREKETE GEÇİLECEK"

Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirdi.

GEMİ GAZZE İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İSRAİL'DEN GEMİYİ ENGELLEME ÇALIŞMALARI

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

KOALİSYONUN BİR BAŞKA GEMİSİNE GEÇEN AY SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.