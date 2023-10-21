İsrail'in Gazze'de neden olduğu yıkım görüntülendi Gazze'yi vuran ve masum sivilleri öldüren İsrail'in neden olduğu yıkım, havadan görüntülendi. Bir zamanlar binaların yer aldığı çoğu mahalleden geriye enkaz kaldı.

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ensonhaber.com

7 Ekim sabahı İsrail - Filistin arasında başlayan çatışmalar, 15. gününde devam ediyor...

Filistin kanadından gelen roket atışları sonrası savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı.

Gazze'ye peş peşe bombalar yağdıran İsrail, geçtiğimiz günlerde ise bir hastaneyi vurduç

Savaş suçu işleyen ve tüm dünyadan tepki çekmesine rağmen durmayan İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

Gazze'deki yıkım görüntülendi

İsrail'in saldırıları sonrası ise Gazze'de meydana gelen yıkım, havadan görüntülendi.

Bir dönem evlerin yer aldığı mahallelerde, bombalama nedeniyle yıkılan binaların enkazlarının kaldığı görüldü.

Havadan görüntülenen Gazze'deki yıkım ise İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ölü sayısı da artıyor

Durmak bilmeyen İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki ölü sayısı da artmaya başladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında bin 524’ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

5 bina yerle bir oldu

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.