İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaklaşık 1500 kişi görme yetisini kaybetti

AA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

Devam eden hava saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler, yetersiz besin ve sağlık sorunları yaşıyor.

Bu kapsamda Gazze kentindeki Göz Hastanesi Müdürü Abdusselam Sabah, açıklama yaptı.

GÖRME KAYIPLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Sabah yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaşanan görme kayıpları ve bu alandaki sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.

"CERRAHİ HİZMETLERİN NEREDEYSE TAMAMI AKSADI"

Sağlık sektörünün göz ameliyatlarında kullanılan malzeme ve tıbbi cihaz konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Sabah, bu nedenle özellikle retina hastalıkları, diyabetik retinopati ve iç kanama gibi hastalıklara yönelik cerrahi hizmetlerin neredeyse tamamının aksadığını kaydetti.

TIBBİ MALZEMELER TEKRAR KULLANILIYOR

Göz hastanesinde şu an tek kullanımlık sadece 3 adet cerrahi makas olduğunu ve aynı makasların sürekli kullanıldığını aktaran Sabah, bu durumun hastaların hayatını tehlikeye attığını ve iyileşmelerine mani olduğunu ifade etti.

"SALDIRILAR SONUCU 1500 KİŞİ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ"

Sabah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 1500 kişinin görme yetisini kaybettiği, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle 4 bin kişinin daha bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

GÖZ HASTANESİ CERRAHİ HİZMET VERMEYİ TAMAMEN DURDURABİLİR

"Patlamalar sonucu oluşan göz yaralanmalarının birçoğunda, helyum ve ince iplikler gibi bölgede neredeyse tamamen tükenmiş tıbbi malzemelerin kullanılması gerekiyor." ifadesine yer veren Sabah, ilgili uluslararası kurumlar sorunun çözümü için acilen devreye girmezse Göz Hastanesi'nin cerrahi hizmet vermeyi tamamen durdurmak zorunda kalacağını kaydetti.