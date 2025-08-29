İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

Ateşkes teklifine kapılarını kapatan İsrail, bu sabah saatlerinde bir kez daha mülteci kampına saldırdı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Saldırı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi edilmek üzere Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'ne getirildi.