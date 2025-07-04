İsrail'in İran dönüşü de Gazze'yi bombaladığı ortaya çıktı

İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışma, bölgesel bir savaşa dönüşmeden sona erdi.

Ancak bu çatışma Gazze'deki yıkımı daha da derinleştirdi.

İsrail, İran'a saldırırken bir yandan da Gazze'yi bombalamaya devam etti.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv, kamuoyunu sarsan bu iddiayı gündeme taşıdı.

HAN YUNUS'A HAVA SALDIRISI

Buna göre, İran’a yönelik bombardımandan dönen bazı İsrail savaş uçakları, uçuş güvenliğini ve yakıt ekonomisini gerekçe göstererek, uçaklarında kalan füzeleri Gazze’deki hedeflere yöneltti. Üstelik bu uygulama kısa süre sonra sistematik hale geldi.

Maariv’in aktardığına göre, İsrail Hava Kuvvetleri’nin bazı pilotları, dönüş rotalarında mühimmat taşımayı riskli ve gereksiz görerek kalan bombaları Gazze’ye bıraktı. Böylece hem yakıt tasarrufu sağlandı hem de operasyon maliyeti azaltıldı. Başlangıçta pilotların kendi insiyatifi olarak başlayan bu tutum, kısa sürede üst komuta tarafından da onaylandı.

Bu iddialar, İsrail'in haydutça saldırılarının yalnızca stratejik gerekçelerle değil, aynı zamanda ekonomik ve lojistik hesaplarla da yürütüldüğüne dair yeni bilgiler veriyor.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Gazze’nin özellikle kuzeyi ve Han Yunus çevresi, yoğun hava saldırılarına maruz kaldı.

800'DEN FAZLA MASUM ÖLDÜ

800’ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği bu bombardımanların bir bölümü, Maariv’in haberine göre İran operasyonlarının “artık mühimmatlarıyla” gerçekleştirildi. İddialar, uluslararası insancıl hukukta yer alan “ayrım” ve “orantılılık” ilkeleriyle çelişen ciddi uygulamalara işaret ediyor.