İsrail'in zulmü durmuyor! 150 Filistinliyi serbest bırakıp, 3 binden fazlasını gözaltına aldı İsrail, 4 günlük ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. 150 Filistinli vatandaşı bırakan İsrail, 3 binden fazla kişiyi bu sürede gözaltına alarak işlediği savaş suçlarına yenisini ekledi.

AA

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldıran İsrail, binlerce masum Filistin vatandaşını öldürdü.

Gazze'nin dünyayla iletişimini kesen ve açık hava hapishanesine çeviren İsrail, ateşkes anlaşmasına sıcak bakmadı.

Katar, Mısır ve ABD'nin araya girmesiyle ateşkes anlaşmasına onay veren İsrail, bu sürede uzun süredir zindanlarında tuttuğu bazı Filistinli vatandaşları bıraktı.

İsrail'in elinden esir takasıyla kurtulan Filistinliler yaşadıkları zulmü anlatırken, İsraili esirler ise "kibar" davranıldığını söyledi.

Esir takasının devam etmesi için insani aranın uzamasına yönelik süreç sürerken İsrail, 3 bin kişiyi daha gözaltına aldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 260

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin, çoğunluğu El Halil ve Ramallah'tan olmak üzere 60 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 260'a çıktığı kaydedildi.

İsrail askerlerinden Yatma beldesine baskın

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus kentine bağlı Yatma beldesinde baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli Udey Misbah Sanavber (30) hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 5 Filistinli öldürülmüş, 4 kişi de yaralamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 238'e yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)