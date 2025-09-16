İsrailli orkestra şefinden Gazze'deki zulme tepki: Geçen her saniye milyonları tehlikeye atıyor

Gazze'deki katliam son bulmuyor...

İsrail'in ablukası altında açlıkla mücadele eden bölge halkı, sonu gelmeyen saldırılarda da can kayıpları vermeye devam ediyor.

YAŞANAN ZULME TEPKİ YÜKSELİYOR

Dünyanın her yerinden yaşanan soykırıma tepki yükselirken, vicdanların susmadığı bir kez daha gözler önüne seriliyor.

İsrail'in saldırılarına İsrailliler de sessiz kalmıyor.

İSRAİLLİ ŞEF DE SESSİZ KALMADI

İsrailli ünlü orkestra şefi Ilan Volkov, BBC Scottish Symphony Orchestra ile verdiği bir konserin ardından, Royal Albert Hall'daki BBC Proms sahnesinde Gazze'deki savaşa karşı bir konuşma yaptı.

Konserin bitiminde sahneye çıkan Volkov, hem alkışlar hem de tepki sesleriyle karşılandı.

Volkov yaptığı konuşmada, yaşananları bir delilik olarak niteleyerek, "Neye gücünüz yetiyorsa, durdurmak için çalışın." ifadeleriyle dünyaya çağrıda bulundu.

"ÖLDÜRÜLEN BİNLERCE FİLİSTİNLİ KARŞISINDA UMUTSUZ HİSSEDİYORSUNUZ"

Volkov, konuşmasını yaptığı sırada alkışla destekleyenler kadar, küfrederek tepki gösterenler de oldu.

Volkov konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Kalbimde derin bir acı var... Her gün, aylardır...

Ben İsrail'den geliyorum, orada yaşıyorum, orayı seviyorum, orası benim evim. Ama şu anda olanlar gaddarca, çok korkunç ve inanılmaz. Biliyorum, birçoğu için sıkıntı yok. Eğer siyaset istemiyorsanız, gidebilirsiniz. Siyaset, hayatın bir parçasıdır. Biliyorum bir çoğumuz tamamen umutsuz hissediyor; öldürülen binlerce masum Filistinli karşısında.



Hastanesi, okulu olmayan yerlere sürülen, bir sonraki yemeğin ne zaman olacağını bilmeyen İsrail'deki esirler 2 yıldır insanlık dışı şartlarda tutuluyorlar ve siyasi esirler İsrail hapishanelerinde bitkin durumdalar.

"BUNUN DAHA FAZLA SÜRMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Volkov'un, konuşmasını küfrederek bölenlere karşı dönerek kullandığı "Bitirmeme izin verin, sonra bana hayatınız boyunca küfredersiniz, sorun değil." sözleri yine alkışlarla desteklendi: