İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa havacılığına yön veren Türkiye, uçuş trafiğinde istikrarla yükselmeye devam ediyor....

Avrupa havacılığında başarı grafiğini sürekli yukarı taşıyan İstanbul Havalimanı, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 3 Temmuz'da Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu yayınladı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU

Rapora göre İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını kimseye kaptırmadı.

İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama 1553 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında zirvede yer aldı.

TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN YOĞUN TRAFİK HACMİNE SAHİP 6'NCI ÜLKESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, söz konusu rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin, 23-29 Haziran dönemini kapsayan rapora göre, günlük ortalama 3 bin 992 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı olduğunu, böylece Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.

UÇUŞ SAYISI KOVİD-19 ÖNCESİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

Türkiye'nin, hava ulaşımında artık sadece bir transit ülke değil, bölgesel ve küresel merkez haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, günlük ortalama uçuş sayısının Kovid-19 salgını öncesi döneme göre Türkiye'de yüzde 15 arttığı bilgisini verdi.

ANTALYA HAVALİMANI 10'UNCU SIRADA YER ALDI

Uraloğlu, istikrarlı yükseliş göstermekle birlikte Türkiye'nin Kovid-19 öncesi seviyeye ulaşabilen ilk 10'daki 6 ülkeden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1553 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Aynı listede günlük ortalama 996 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise 10'uncu sırada yer aldı."

Uraloğlu, ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde 23-29 Haziran döneminde günlük ortalama 773 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7'nci sırada yer aldığını bildirdi.