İstanbul Havalimanı ve Marmaray toplam 1 milyar 832 milyon 937 bin 350 kişiye hizmet verdi

Türkiye'nin mega projeleri yıl dönümünü kutluyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mega projeleri Marmaray ve İstanbul Havalimanı’nın açılış yıl dönümleri vesilesiyle açıklamada bulundu.

"CUMHURİYETİMİZİN 102. YILINDA MARMARAY 12, İSTANBUL HAVLİMANI 7 YAŞINDA"

Bakan Uraloğlu, “Cumhuriyetimizin 102. yılında Marmaray 12, İstanbul Havalimanı 7 yaşında. İstanbul Havalimanı ve Marmaray açıldıkları günden bugüne kadar toplam 1 milyar 832 milyon 937 bin 350 kişiye hizmet verdi, bu sayı 8 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk geliyor.” ifadelerini kullandı.

"MARMARAY 12 YILDA 1 MİLYAR 430 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Bakan Uraloğlu, “Asrın Projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ı 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatarak “76,6 kilometrelik güzergâh ve 43 istasyonuyla Marmaray İstanbul’un toplu ulaşımının omurgasını oluşturuyor. Asya ile Avrupa’yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi.” açıklamasında bulundu.

"FİLODA 54 TREN 440 VAGON HİZMET VERİYOR"

Marmaray'ın, dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Halkalı–Gebze hattında 148, Pendik–Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor, hafta sonları gece ilave 10 seferle sayı 297’ye çıkıyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor.” dedi.

MARMARAY HATTI İLE TOPLAM 1 MİLYON 679 BİN 247 TON YÜK TAŞINDI

Marmaray Hattı’nın şehir içi ulaşımın yanı sıra, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinin Asya'dan Avrupa yakasına kesintisiz geçişini sağladığını da ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Nisan 2020’de başlayan yük treni geçişleriyle, büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı.” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI 7 YILDA 402 MİLYON 937 BİN 350 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nı da 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete aldıklarını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, “Yıllardır ‘Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı’ olma unvanını koruyan İstanbul Havalimanı’nda 7 yılda 402 Milyon 937 bin 350 yolcumuza ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdik.” dedi.

Uraloğlu ayrıca, son 7 yılda 15 milyon 535 bin ton yük taşındığını da kaydetti.

"AVRUPA'DA BİR İLKİ BAŞARDIK"

İstanbul Havalimanı’nı sürekli geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, “17 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu uygulamasını hayata geçirerek Avrupa’da bir ilki başardık. Bu sistemle birlikte İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirmeye başladı.” şeklinde konuştu.