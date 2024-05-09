İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Fransa'nın başkenti Paris'ten İstanbul'a gelen FedEX Havayolları'na ait Boeing tipi kargo uçağı iniş takımlarında arıza meydana gelince İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda uçağın indiği 16R numaralı pist uçuşlara kapatıldı.

Pist temizlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cuma gününün ilk saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ön iniş takımlarının açılmaması sonucu İstanbul Havalimanı pistine gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağının kaldırılması çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

Pistimiz uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendi. Gerçekten işinin ehli olan ekiplerimiz pist alanında saatler süren, organize ve çok titiz bir çalışmaya imza attı. Elim sonuçlara varabilecek bu tarz durumların önlenmesine örnek teşkil edecek bir müdahale ve çalışma performansı sergilediler.

Uraloğlu, olayın yaşanmaya başladığı ilk dakikadan itibaren soğukkanlı bir şekilde, strateji ve eylem planı oluşturarak hareket eden görevlileri kutlayarak, "Kargo uçağının personeline ve İstanbul Havalimanı çalışanlarımıza yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, her türlü kaza ve beladan ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı korusun" ifadelerini kullandı.