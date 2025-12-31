İstanbul için karla karışık yağmur ve don uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da beklenen kar kendini göstermeye başladı...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Megakent, beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giren Megakent'te, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.

Bugün itibarıyla kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre arasında esen sert rüzgarlar şehri etkisi altına alırken, gün içerisinde sıcaklıkların 6 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

Sıcakların akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1 derecelere kadar gerileyeceği kentte, kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Özellikle akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç, 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bekleniyor.

Hava tahminlerini bildiren AKOM, gizli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, akşam saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: