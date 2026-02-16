İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbullular eve bugün de geç gidecek...

Megakent'te haftanın ilk iş günü akşamı, mesai saatinin sona ermesiyle birlikte trafik durma noktasına geldi.

Açıklanan verilere göre trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine kadar tırmandı.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden Mecidiyeköy’e kadar olan hatta trafik yoğunluğun hat safhada olduğu belirtilirken Cevizlibağ ve Avcılar mevkilerinde araçlar her iki yönde de güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametlerinde, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden başlayan uzun araç kuyrukları oluştu.

HEM AVRUPA HEM ANADOLU KİLİTLENDİ

Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı ile Çamlıca Gişeleri arasında trafikte ciddi bir yoğunluk gözlendi.

Şile Otoyolu ve Ümraniye bağlantı yolunda ulaşım yer yer durma noktasına gelirken sahil yollarında (Kadıköy-Pendik veÜsküdar-Beykoz) yoğunluk devam ediyor.

TOPLU TAŞIMALAR KALABALIKTAN GEÇİLMİYOR

Sadece özel araçlarda değil, toplu taşıma ağında benzer bir yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle metrobüs ve metro duraklarında vatandaşlar yoğun bir kalabalık nedeniyle araçlara binmekte zorlanıyor.