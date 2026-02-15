İstanbul merkezli 8 ilde 'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonunda 48 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 48 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ŞAHISLAR TESPİT EDİLEREK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen başka soruşturmalardan elde edilen bilgilerden yola çıkılarak yapılan araştırmada, sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönünde şüphenin hasıl olduğu ve suçu işleyen şahısların tespit edilerek soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

268 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS SAHTE BELGEYLE İKAMET İZNİ ALDI

Soruşturma sürecinde 78 şüpheliye yönelik araştırmada, 268 yabancı uyruklu şahsın sahte belgelerle ikamet izni aldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Tüm soruşturma kapsamında tespit edilen 78 şüpheliye yönelik bugün saat 07.00'de İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ illerinde bulunan adreslere eş zamanlı olarak yapılan yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda 48 şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde bulunan birçok doküman ve suç unsuruna el konulmuştur.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

YAKALAMALAR HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞTİ?

-İstanbul

-Ağrı

-Samsun

-Ordu

-Aydın

-Ankara

-Sivas

-Tekirdağ

SORUŞTURMA KONUSU NELER?

-Göçmen kaçakçılığı

-Resmi belgede sahtecilik

-Özel belgede sahtecilik

-Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan