Gürsel Tekin: Uyuşturucu bağımlılığı bir beka sorunu haline gelebilir

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Silivri’de Liman Ayık Yaşam Derneği’ni ziyaret etti.

İstanbul İl Başkanı Tekin, tesiste rehabilitasyon gören vatandaşların hayat hikayelerini ve bağımlılıktan kurtulma süreçlerini dinledi.

"TÜRKİYE İÇİN BİR BEKA SORUNU HALİNE GELEBİLİR"

Uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili konuşan Tekin, "Bir yasa değişikliği konusunda araştırma ve soruşturma komisyonu oluşması için çok büyük çabalar sarf ettik. Dedik ki, bakın bu siyaset üstü bir mesele. Bugün önüne geçemezsen yarın Türkiye için bir beka meselesi haline gelebilir. Aslında şu an yaşadığımız, zaman zaman haberlerde gördüğümüz iki kişi öldürüldü, kardeşini öldürdü, annesini öldürdü hikayelerinin arkasında uyuşturucu meselesi var." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞKA ÇALIŞMALARIMIZ DA VAR"

İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açıklamasının devamında, "Çok şükür bu meselelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde başka çalışmalarımız da var. Büyükşehirlerde tersine dönüş ile ilgili çalışmalarımız var. Bakanlıklarla da görüşmeler yapıyoruz. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kiralar pahalı, aidatlar pahalı. Düşünün yani bir evde oturuyorsunuz. Ev sizin ama kiracısınız." diye konuştu.

"HERKESLE TEMAS KURMAK İSTERİM"

Cumhuriyet Halk Partisi’nden herkesle temas kurmak istediğini ifade eden Tekin, "Ben partide herkesle temas kurmak isterim. Yeter ki temas kurmak istesinler. Biz başta geldiğimizde de biz sorun çıkaran değil sorunları çözmek için geldik dedik. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Sosyal işlerle meşgulüz." şeklinde konuştu.