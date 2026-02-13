İstanbul merkezli hayali ihracat operasyonu: 29 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde kara para aklama suçuyla mücadele devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

HAYALİ İHRACAT VE SAHTE FATURALAR DÜZENLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen operasyonlar kapsamında şüphelilerin, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hayali ihracat ve sahte faturalar düzenledikleri, sözde ihracat yapılan ülkelerden 'swift' yöntemiyle gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu belirlendi.

BELGELERİ YANILTICI KULLANDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Ayrıca nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların, gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu öğrenildi.

Kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda 13 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

104 ARACA EL KONULDU

Operasyon kapsamında 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.