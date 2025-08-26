İstanbul Valiliği'nden yardım dağıtımlarına ilişkin genelge: Yeni kurallar getirildi

Türk halkının kültürel kodlarının en belirgin özelliklerinden biri de yardımlaşma duygusu.

Toplumun bu yapıcı özelliği kimi zaman olumsuz durumlara neden oluyor.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül imzalı resmi bir yazı yayınlayarak yardım dağıtımlarını kurallara bağladı.

Valiliğin yayınladığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

"Hayırsever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinler ile diğer vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım çalışmaları yapılmaktadır. Ancak yardımların dağıtımı esnasında yardım alan kişileri teşhir eden ve kamuoyunu rahatsız edici görüntüler oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu durum, kişilik haklarına zarar vermekte ve yardımların amacına uygun şekilde yapılmasını engellemektedir.

5 YENİ KURAL

Bu kapsamda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından yapılacak olan yardımlar aşağıdaki hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İLGİLİ KURUMLARA ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK

-Söz konusu sosyal yardım başvurularının Kaymakamlıklar tarafından alınarak değerlendirilmesi; bu değerlendirmede öğrencilerin gelişim seviyeleri, istek, ihtiyaçları ile pedagojik esaslara uygunluğunun gözetilmesi, uygun görülmesi halinde gerçekleştirilecek yardımların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama, takip ve denetiminin yapılması, yapılan yardımların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi,

DOĞRUDAN ÖĞRENCİLERE YAPILAMAYACAK

-Öğrencilere yapılacak yardımların doğrudan öğrencilere değil, ilgili okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan yedi kişilik bir komisyon tarafından teslim alınarak okul idaresi aracılığıyla dağıtımının sağlanması,

YAPILAN ÇEKİMLERDE ÖĞRENCİLER YER ALMAYACAK

-Yardımların teslim alınması sırasında çekilecek fotoğraf ve video kayıtlarında hiçbir şekilde öğrencilere yer verilmemesi yalnızca okul idaresi veya ilgili komisyonun yer alması,

YARDIMIN NİTELİĞİNE GÖRE TESLİM EDİLEN KİŞİ DEĞİŞECEK

-Okullara teslim edilen kırtasiye, gıda vb. gibi yardımların okul idaresi tarafından öğrencilere dağıtılması, kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımların ise aile bağlarının kuvvetlendirilmesi ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında ebeveynlerine duyduğu güvenin sarsılmaması adına öğrenci velilerine teslim edilmesi,

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİLEMEYECEK

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinler ile diğer vatandaşlara yönelik olarak yapılacak yardımlarda, fotoğraf veya video çekilmesine izin verilmemesi.

Yukarıda maddeler halinde belirtilen konuların başta Kaymakamlarımız olmak üzere sıralı/sorumlu amirlerce titizlikle incelenerek takip edilmesi, işbu yazının ilgili tüm kurumlara imza karşılığı tebliğ edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."