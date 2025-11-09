İstanbul ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı: Meteoroloji gün verdi

- Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde salı günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.
- Hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalacak.
- Salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin tahminlerini paylaştı.
Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek olan hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
Salı günü İstanbul ve çevre illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
"TÜRKİYE YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİ ALTINA GİRECEK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta ortasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.
Çelik, "Salı günü batıdan başlayarak ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Eğer değişiklik olmazsa salı, çarşamba günleri sıcaklıklar mevsim normalleri civarına inecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.